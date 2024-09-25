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Булыкин: не вижу плюсов в переходе Пьянича в ЦСКА, в 34 года думаешь, как не сломаться

Булыкин: не вижу плюсов в переходе Пьянича в ЦСКА, в 34 года думаешь, как не сломаться
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Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался о грядущем переходе боснийского хавбека Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Трансфер Пьянича в ЦСКА мне непонятен. Он был в Эмиратах, ему 34 года. В ЦСКА обычно футбольные люди — когда они что-то делают, подразумевают какие-то плюсы от этого перехода. Здесь я плюсов не вижу. Конечно, футболист должен поиграть. Может, он начнёт забивать в каждом матче, тогда мы все будем хвалить ЦСКА. Нужно подождать до нового года, когда он адаптируется и привыкнет к команде. Но я всегда за российскую молодёжь с горящими глазами, потому что в 34 года уже думаешь, как бы хорошо завершить карьеру и не сломаться», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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