Булыкин: не вижу плюсов в переходе Пьянича в ЦСКА, в 34 года думаешь, как не сломаться

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался о грядущем переходе боснийского хавбека Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Трансфер Пьянича в ЦСКА мне непонятен. Он был в Эмиратах, ему 34 года. В ЦСКА обычно футбольные люди — когда они что-то делают, подразумевают какие-то плюсы от этого перехода. Здесь я плюсов не вижу. Конечно, футболист должен поиграть. Может, он начнёт забивать в каждом матче, тогда мы все будем хвалить ЦСКА. Нужно подождать до нового года, когда он адаптируется и привыкнет к команде. Но я всегда за российскую молодёжь с горящими глазами, потому что в 34 года уже думаешь, как бы хорошо завершить карьеру и не сломаться», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.