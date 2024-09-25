«Получилось плохо». Бубнов — об игре «Зенита» в три форварда в матче с «Факелом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» встречался с воронежским «Факелом». Игра прошла в субботу, 21 сентября. «Зенит» одержал победу со счётом 3:1. В составе гостей отличился Евгений Марков, реализовав пенальти. За «Зенит» забили Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Александр Ерохин.

«Меня очень удивило желание Семака снова сыграть в три форварда. Непонятно, что он этим хочет сказать. В принципе можно играть и в три, и в четыре нападающих. Но если это разноплановые футболисты с разными игровыми качествами: центральный, фланговый, блуждающий форварды. Вот у мадридского «Реала», к примеру, впереди Мбаппе, Винисиус и Родриго. Но ни одному тренеру не придёт в голову выставить трёх Левандовских в старте.

У «Зенита» троица в атаке все одноплановые игроки — центральные нападающие. И мало того, что одноплановые, они ещё и несыгранные. И ведь есть другие варианты. Можно играть в два центра, ставя Кассьерру и Лусиано. Можно добавлять Глушенкова или Ерохина в качестве ложной девятки. По мне тот же Ерохин лучше Соболева. Интересно, какой состав в атаке будет в следующий раз, но в игре с «Факелом» получилось плохо», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 23 очка за девять матчей. «Факел» располагается на последней, 16-й строчке, заработав пять очков.