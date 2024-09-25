Владислав Радимов сравнил Александра Соболева с Эрлингом Холандом

Бывший российский футболист Владислав Радимов сравнил нападающего «Зенита» Александра Соболева с форвардом «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлингом Холандом.

— Ему надо понять, как самому вести себя, быть на острие постоянно. Ну, давайте возьмём пример, может быть, очень сильный такой — «Манчестер Сити» и Холанд. Это же не самый техничный футболист, правильно?

— Вообще нет.

— И, если взять, сколько он касается мяча при том контроле «Манчестер Сити» — ну, раз 10 за матч, из них он пять может забить. Но смысл в том, что Гвардиоле всё время нужен нападающий на острие, который будет и без мяча работать, и ждать передач, потому что «Манчестер Сити» практически всегда играет с мячом. Понятно, что сравнивать Холанда и Соболева неправильно, это разные категории весовые, но смысл требований Семака — он должен быть похож, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Александр Соболев перешёл из московского «Спартака» в «Зенит» в минувшее летнее трансферное окно. В составе петербургского клуба нападающий принял участие в трёх матчах. Он отметился одной результативной передачей. На текущий момент первое место в РПЛ занимает «Зенит», набравший 23 очка после девяти матчей. На второй строчке располагается «Краснодар» с 21 очком. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», заработавший 21 очко после девяти встреч.