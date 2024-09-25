Борис Игнатьев: может, Пьянич сказал про Россию пьяным, а сейчас — будет за нас горой

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о предстоящем переходе полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Пьянич — большой человек и мастер. Мы знаем, где и как он играл, поэтому Миралем способен решить с ЦСКА локальные задачи. Но ему уже 34 года, и он сможет играть на уровне год-два. Я не очень согласен с такой селекционной работой клуба, потому что у нас нет больших серьёзных задач. Нет разницы — занять первое или третье место. Но переход Пьянича — дело престижа, ведь это ЦСКА! У нас есть пример «Локомотива», который даёт шанс молодым и находится вверху турнирной таблицы. У ЦСКА было бы так же, если бы в команде окунулись в детско-юношеский сектор, и Пьянич был бы ни к чему. Я уважаю этого футболиста, но не очень понимаю, для чего он здесь. У ЦСКА рабочая клубная структура. Не думаю, что, подписав Пьянича, ЦСКА опустится до таких примеров, как Шюррле и Маркизио.

Люди говорят разное и потом берут свои слова назад. Слова Пьянича о матче со сборной России — эмоции. Может, Пьянич это сказал пьяным? Но он это говорил два года назад, сейчас он повзрослел и будет стоять горой за Россию. Геополитическая ситуация будет меняться, если нам скажут, что мы уже в этом году можем играть в международных турнирах. Не думаю, что приход Пьянича что-то меняет. На кого действует его переход? Ведь нам важно, чтобы мы играли там», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.