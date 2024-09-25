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«Поставили «автобус» — и правильно сделали». Бубнов — о матче «Факела» с «Зенитом»

«Поставили «автобус» — и правильно сделали». Бубнов — о матче «Факела» с «Зенитом»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» встречался с воронежским «Факелом». Игра прошла в субботу, 21 сентября. «Зенит» одержал победу со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 8'     1:1 Кассьерра – 52'     2:1 Гонду – 67'     3:1 Ерохин – 87'    

«В первом тайме ни одного момента у «Зенита» не было, ни одного удара в створ. Когда это было видано в игре с аутсайдером? И ведь «Факел» ничего сверхъестественного не демонстрировал. Поставили «автобус» — и правильно сделали. Даже гол с пенальти забили. В обороне ложились костьми. Правда, в атаке, кроме момента у Калинина, ничего толком не было. Но от такой команды другого ждать невозможно. А вот то, что зенитовцы так играли…

Три нападающих отрезаны, Педро закрыли, Караваева не видно, да ещё Вендел почему-то стал ближе к защитникам отходить, где уже и так Барриос был. Сами центральные нападающие ничего создать не могут. Лусиано и Кассьерра не инсайды и не фланговые форварды, поэтому тоже хуже играют, когда оказываются на непривычной позиции. Пошло дело, когда замены начал делать. Добавил Клаудиньо, Мантуана, потом Ерохина и Глушенкова. И первого из нападающих убрал, кстати, Соболева. Это говорит о том, что не вписывается в игру. Технико-тактический действий кот наплакал, процент брака высокий — что был на поле, что не было», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 23 очка за девять матчей. «Факел» располагается на последней, 16-й строчке, заработав пять очков.

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