Щенсны должен будет выплатить компенсацию «Ювентусу», если присоединится к «Барселоне»

Бывший вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны должен будет выплатить компенсацию туринскому клубу, если возобновит карьеру и присоединится к «Барселоне». Об этом сообщает AS.

По информации источника, между польским голкипером, завершившим карьеру, и «Ювентусом» существует договорённость, согласно которой Войцех должен будет выплатить компенсацию «старой синьоре», если снова начнёт играть в футбол на профессиональном уровне.

Ранее появилась информация, что «Барселона» планирует с помощью Щенсного заменить выбывшего из строя из-за травмы тер Штегена. Последним клубом в карьере Щенсного был туринский «Ювентус», который он покинул минувшим летом.