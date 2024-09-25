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Слишкович: одним пасом или штрафным ударом Пьянич будет способен решить игру для ЦСКА

Слишкович: одним пасом или штрафным ударом Пьянич будет способен решить игру для ЦСКА
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Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о предстоящем переходе полузащитника Миралема Пьянича в столичный ЦСКА.

«Пьянич — regista, как говорят в Италии. Он первый и единственный такой игрок России. Есть команды, которые пробовали сделать своих regista, но они просто такими не родились. В «Ювентусе», «Роме», «Лионе» Пьянич показал, какой он игрок. Показал свой класс. В «Барсе» что-то не получилось, но мы знаем, что он умеет.

Миралем приезжает из чемпионата, который нельзя сравнивать с Россией, тренировки в Эмиратах другие. Сколько ему нужно адаптироваться — вопрос. Но то, что Пьяничу 34 года — не проблема. Он очень умный игрок. Много не бегает, но бегает где надо, одним пасом или штрафным ударом он будет способен решить игру для ЦСКА. Сколько он умеет с мячом, мне рассказывать не нужно», — сказал Слишкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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