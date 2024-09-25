Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Твенте. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, сколько пропустит Мбаппе из-за полученной травмы бедра

Стало известно, сколько пропустит Мбаппе из-за полученной травмы бедра
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пропустит до трёх недель из-за травмы двуглавой мышцы бедра. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на слова представителей испанского клуба.

Француз получил повреждение в матче 7-го тура испанской Примеры с «Алавесом», который завершился победой «сливочных» со счётом 3:2. Напомним, в этой игре Мбаппе отметился забитым голом и попросил замену на 80-й минуте.

По итогам семи матчей мадридский «Реал» располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков. На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании каталонская «Барселона» с 18 очками.

Материалы по теме
Килиан Мбаппе получил травму в матче с «Алавесом» и может пропустить игру с «Атлетико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android