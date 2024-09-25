Слишкович: хочу, чтобы любящие «Спартак» люди после побед не думали, что они чемпионы мира

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о нынешнем состоянии московской команды.

— «Спартак», к сожалению, зависит от связки Барко-Угальде. Если Барко хорошо закрыть, «Спартаку» тяжело войти в штрафную и забить. Если он играет хорошо, это очень опасно для соперника.

— Кажется, что Станкович добавил команде эмоций и улучшил атмосферу.

— При Гильермо Абаскале тоже были эмоции. И он хорошо начал в «Спартаке». Сколько было очков после первых девяти туров? Столько же. Сколько очков отставания от «Зенита»? Столько же. А разница мячей при Гильермо была лучше. В «Спартаке» всегда одинаковая история —эйфория до момента, когда команда проиграет одну или две игры.

Я желаю «Спартаку» чемпионства и победы в Кубке. Но хватит этой эйфории. Всегда это начинается, а потом всё плохо — игроки, тренеры, руководство. Надо бросать это и дать всем спокойно работать. «Спартак» — это самый большой клуб в России, все спрашивают только по «Спартак». Но нужно спокойствие. «Локомотив» тоже хорошо играет, показывает результат, но там нет такой эйфории и давления.

— Почему так происходит именно со «Спартаком»?

— Это народная команда, 90% людей интересен именно «Спартак». Так было и остаётся. Но моё желание, чтобы люди, любящие «Спартак», после выигранной игры не думали, что они чемпионы мира, а после поражений не ругали всех. Надо дать время, — сказал Слишкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.