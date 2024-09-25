Жеребьёвка пятого раунда Пути регионов Кубка России пройдёт 27 сентября

Жеребьёвка пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России будет проведена в пятницу, 27 сентября. Начало — в 15:00 мск. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Жеребьёвка пройдёт в три этапа. В первом 16 шаров с названиями клубов-победителей четвёртого раунда Пути регионов разделят на две корзины. Во втором, поочерёдно отбирая шары из каждой корзины, будут сформированы восемь пар клубов, которые сыграют друг с другом в пятом раунде Пути регионов. В случае равенства домашних матчей в паре – для неё будет проведён третий этап жеребьёвки, который определит принимающий клуб.

Матчи пятого раунда Пути регионов Кубка России пройдут с 15 по 17 октября.