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Жеребьёвка пятого раунда Пути регионов Кубка России пройдёт 27 сентября

Жеребьёвка пятого раунда Пути регионов Кубка России пройдёт 27 сентября
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Жеребьёвка пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России будет проведена в пятницу, 27 сентября. Начало — в 15:00 мск. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Жеребьёвка пройдёт в три этапа. В первом 16 шаров с названиями клубов-победителей четвёртого раунда Пути регионов разделят на две корзины. Во втором, поочерёдно отбирая шары из каждой корзины, будут сформированы восемь пар клубов, которые сыграют друг с другом в пятом раунде Пути регионов. В случае равенства домашних матчей в паре – для неё будет проведён третий этап жеребьёвки, который определит принимающий клуб.

Матчи пятого раунда Пути регионов Кубка России пройдут с 15 по 17 октября.

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