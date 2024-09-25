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В «Ленинградце» объяснили назначение Вадима Евсеева на пост главного тренера

В «Ленинградце» объяснили назначение Вадима Евсеева на пост главного тренера
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Генеральный директор «Ленинградца» Игорь Левит объяснил назначение Вадима Евсеева на пост главного тренера.

«Мы договорились очень быстро. Вадим Валентинович очень известный футболист и тренер с большим опытом. У нас был не самый удачный старт, и мы искали специалиста, который сможет замотивировать команду на более успешные выступления. Евсеев нам полностью подходил, мы друг другу понравились», — сказал Игорь Левит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, футбольный клуб «Ленинградец» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А» Леон Второй лиги.

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