Гендиректор «Ленинградца» Левит назвал главную задачу клуба на этот сезон

Генеральный директор «Ленинградца» Игорь Левит назвал главную задачу клуба на сезон-2024/2025. Клуб выступает во Второй лиге и стремится выйти в Первую лигу, отметил функционер.

«На этот сезон стоит задача повышения в лиге. Это главная задача клуба, которая никогда не снимается с повестки. Мы хотим вернуться в Первую лигу», — сказал Игорь Левит в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Накануне «Ленинградец» объявил о назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера. «Ленинградец» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А» Леон Второй лиги.