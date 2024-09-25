Жирков считает, что «Зенит» опять станет чемпионом РПЛ

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков высказался о турнирных перспективах «Зенита» в РПЛ.

— В июле вы говорили, что «Зенит» уверенно возьмёт золото. После девяти туров мнение не поменяли?

— Не поменял. Думаю, конкуренцию ему составить ни у кого не получится, — приводит слова Жиркова интернет-портал «Известия».

По итогам девяти туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. В активе команды Сергея Семака 23 очка. В летнее трансферное окно состав сине-бело-голубых пополнили нападающие Александр Соболев, Лусиано Гонду и Максим Глушенков, защитники Юрий Горшков и Сергей Волков, а также вратарь Евгений Латышонок.