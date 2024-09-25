Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Твенте. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жирков считает, что «Зенит» опять станет чемпионом РПЛ

Жирков считает, что «Зенит» опять станет чемпионом РПЛ
Комментарии

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков высказался о турнирных перспективах «Зенита» в РПЛ.

— В июле вы говорили, что «Зенит» уверенно возьмёт золото. После девяти туров мнение не поменяли?
— Не поменял. Думаю, конкуренцию ему составить ни у кого не получится, — приводит слова Жиркова интернет-портал «Известия».

По итогам девяти туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. В активе команды Сергея Семака 23 очка. В летнее трансферное окно состав сине-бело-голубых пополнили нападающие Александр Соболев, Лусиано Гонду и Максим Глушенков, защитники Юрий Горшков и Сергей Волков, а также вратарь Евгений Латышонок.

Материалы по теме
Жирков: Соболев должен забивать, как Холанд, чтобы фанаты перестали его освистывать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android