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«Реал» сделал заявление по травме Килиана Мбаппе

«Реал» сделал заявление по травме Килиана Мбаппе
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Мадридский «Реал» на своём официальном сайте выступил с заявлением по поводу травмы французского нападающего Килиана Мбаппе.

«После тестов, проведённых сегодня медицинскими службами «Реала», у Килиана Мбаппе была диагностирована травма двуглавой мышцы бедра левой ноги. Его состояние будет контролироваться», — написала клубная пресс-служба.

Француз получил повреждение в матче 7-го тура испанской Примеры с «Алавесом», который завершился победой «Королевского клуба» со счётом 3:2. Напомним, в этой игре Мбаппе отметился забитым голом и попросил замену на 80-й минуте.

По итогам семи матчей мадридский «Реал» располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков.

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