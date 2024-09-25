Радимов: как ЦСКА хочет за что-то бороться, если отпускает такие матчи, как с «Рубином»?

Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался об игре и результатах ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ.

«Я не понимаю, как ЦСКА хочет за что-то бороться, если опять отпускают такие матчи. Матч с «Локомотивом» ЦСКА должен был выигрывать, уж не проиграть точно. Матч с «Зенитом» здорово начали, всё хорошо, а где-то недосмотрели, бум, «Зенит» забил, дальше «Зенит» шансов не даёт. Берём сейчас «Рубин» — мне кажется, первый тайм должны были закончить 3:0. Забивай два-три — и всё. А если ведёшь в счёте — не давай шансов сопернику. А здесь, пожалуйста, обычный стандарт. Центр вратарской. Акинфеева, бедолагу, расстреливают с пяти метров, и ничего сделать не можешь. При том, что играют у ЦСКА такие как Дивеев, Роша — столбы в обороне», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, матч 9-го тура РПЛ между ЦСКА и «Рубином» состоялся 21 сентября. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась вничью со счётом 1:1. На 15-й минуте полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов вывел московский клуб вперёд. На 55-й минуте защитник «Рубина» Егор Тесленко сравнял счёт в матче. На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков за девять матчей. «Рубин» с 11 очками располагается на восьмой строчке.