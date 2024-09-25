«Мои слова подтвердились». Шаронов оценил форварда «Динамо» Тюкавина

Бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов высказался о нападающем московского «Динамо» Константине Тюкавине. Форвард отметился дублем в матча 9-го тура РПЛ со «Спартаком». Игра проходила на поле красно-белых и завершилась со счётом 2:2.

«Я изначально говорил: Тюкавин – нападающий, который будет забивать. Он умеет открываться, хорошо работает в штрафной, здорово завершает в касание. Мои слова подтвердились – он забил два гола. Особенно отмечу первый, когда он использовал пространство, здорово прочитав эпизод. Для меня Тюкавин – один из лучших игроков «Динамо», – приводит слова Шаронова «РБ Спорт».