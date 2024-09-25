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«Игра полностью оправдала звание матча тура». Бубнов — о дерби «Спартака» и «Динамо»

«Игра полностью оправдала звание матча тура». Бубнов — о дерби «Спартака» и «Динамо»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Динамо». Игра прошла в воскресенье, 22 сентября. Команды поделили очки — 2:2. За «Спартак» голами отметились Манфред Угальде и Эсекьель Барко (с пенальти). В составе «Динамо» дубль оформил Константин Тюкавин.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+4'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

«Игра получилась интересной и полностью оправдала звание матча тура. Команды показали результативный футбол, играя на встречных курсах. Но всё равно были определённые нюансы.

«Спартак» применил ту же тактику давления на соперников, что и против «Зенита». По своей сути она правильнее, в прессинге красно-белые сыграли здорово. Кроме пары реализованных моментов, они практически ничего не дали сделать соперникам в нападении. Динамовцам помогло наличие индивидуально мастеровитых футболистов в атаке.

Когда бело-голубые остались в меньшинстве на 75-й минуте, казалось, что им ничего не светит в этом матче. Они в равных составах не могли выйти из-под прессинга, а здесь пришлось играть вдесятером. Но «Спартак», на радость динамовских болельщиков, ничего не создал даже при численном превосходстве», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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