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Пьянич рассказал, что успешно прошёл медосмотр перед переходом в ЦСКА

Пьянич рассказал, что успешно прошёл медосмотр перед переходом в ЦСКА
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Боснийский полузащитник Миралем Пьянич рассказал, что успешно пошёл медицинское освидетельствование перед переходом в ПФК ЦСКА.

«Мой медосмотр прошёл хорошо, всё в порядке, про контракт всё узнаете позже. Почему я решил приехать в российский клуб? Потому что ЦСКА — большой клуб, и я уверен, что сделаю много хороших вещей. Ожидания от уровня РПЛ? Я думаю, что в лиге высокий уровень. Хорошие команды и игроки. Поэтому я очень счастлив присоединиться», — приводит слова Пьянича ТАСС.

34-летний Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. В мае Миралем объявил о завершении карьеры в национальной команде. В составе «Ювентуса» босниец четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и стал финалистом Лиги чемпионов.

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