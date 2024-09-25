Бубнов назвал причины, почему у «Спартака» не получилось добить «Динамо» в концовке

Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение, почему московский «Спартак» не смог довести до победы матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо». Встреча прошла в воскресенье, 22 сентября. Команды сыграли вничью со счётом 2:2. С 74-й минуты динамовцы доигрывали матч в меньшинстве.

«Надо было добивать соперников, но не получилось, и в этом есть большая заслуга «Динамо». Во-первых, Марцел Личка угадал с заменами, а во-вторых, и футболисты прибавили по ходу встречи. Многим молодым игрокам бело-голубых ещё не хватает опыта, чтобы одинаково хорошо выглядеть на протяжении всех 90 минут», — приводит слова Бубнова Sportbox.