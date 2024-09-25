Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Твенте. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов назвал причины, почему у «Спартака» не получилось добить «Динамо» в концовке

Бубнов назвал причины, почему у «Спартака» не получилось добить «Динамо» в концовке
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение, почему московский «Спартак» не смог довести до победы матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо». Встреча прошла в воскресенье, 22 сентября. Команды сыграли вничью со счётом 2:2. С 74-й минуты динамовцы доигрывали матч в меньшинстве.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+4'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

«Надо было добивать соперников, но не получилось, и в этом есть большая заслуга «Динамо». Во-первых, Марцел Личка угадал с заменами, а во-вторых, и футболисты прибавили по ходу встречи. Многим молодым игрокам бело-голубых ещё не хватает опыта, чтобы одинаково хорошо выглядеть на протяжении всех 90 минут», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Материалы по теме
Тюкавин отправил «Спартак» в нокаут. И это при спорном удалении «Динамо»!
Тюкавин отправил «Спартак» в нокаут. И это при спорном удалении «Динамо»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android