Магомедов: Джикия выходил за сборную России в качестве капитана, это помощник в команде

Футболист «Химок» Бутта Магомедов высказался о своём новом одноклубнике Георгии Джикии. Он назвал опытного защитника помощником в раздевалке и на поле, отметив его богатый опыт.

«Джикия — человек, который выходил за сборную России с капитанской повязкой. Как можно как-то негативно относиться к его приходу в «Химки»? Это помощник на поле и в раздевалке, поэтому отношусь только позитивно», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Джикия подписал контракт с «Химками» 13 сентября. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3,5 млн.