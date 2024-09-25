«Приданое от Сурикова во плоти». ЖФК «Енисей» представил новую игровую форму

Женский красноярский «Енисей» в социальных сетях презентовал новую игровую форму.

«Приданое от Сурикова во плоти. Мы с гордостью представим вам нашу новую лимитированную игровую форму, которая станет не просто элементом экипировки, а настоящим символом культурного наследия нашего региона», — написано в заявлении клуба.

«Енисей» занимает восьмое место в турнирной таблице российской Суперлиги сезона-2024. Команда набрала 18 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», который заработал 50 очков. В ближайшем туре «Енисей» встретится с московским «Локомотивом» 28 сентября.