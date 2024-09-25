В «Аль-Хиляле» высказались о состоянии травмированного Неймара

Тренер «Аль-Хилаля» Жорже Жезуш ответил на вопрос о состоянии травмированного Неймара.

«Неймар — очень важный игрок не только для «Аль-Хиляля», но и для саудовской лиги в целом. Однако я не могу назвать точную дату его возвращения. Мы ещё раз оценим его состояние в январе», — приводит слова Жезуша Goal.

Ранее сообщалось, что бразильца не зарегистрировали для участия в матчах саудовской лиги в 2024 году. Вероятнее всего, его возвращение в строй состоится не раньше января 2025 года.

Игрок получил травму в октябре 2023 года во время матча квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года со сборной Уругвая (0:2). После прихода в клуб Неймар сыграл всего пять матчей, забив один гол и сделав три ассиста.