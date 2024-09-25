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«Динамо» должно было проиграть». Бубнов — о дерби бело-голубых со «Спартаком»

«Динамо» должно было проиграть». Бубнов — о дерби бело-голубых со «Спартаком»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Динамо». Игра прошла в воскресенье, 22 сентября. Команды поделили очки — 2:2. За «Спартак» голами отметились Манфред Угальде и Эсекьель Барко (с пенальти). В составе «Динамо» дубль оформил Константин Тюкавин.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+4'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

«По игре «Динамо» должно было проиграть. У команды большие проблемы в обороне из-за того, что в распоряжении главного тренера собраны игроки с разным потенциалом. Не хватило клубу и хорошего опорного полузащитника. Фомин выглядит слабой заменой отсутствовавших футболистов. Он просто не создан, чтобы играть опорника. Даже Александр Кутицкий после выхода на замену выглядел на этой позиции лучше.

Бителло и Карраскаль совершенно не могли выйти из-под прессинга. Отсюда и преимущество «Спартака» в центре поля. Они и в обороне были совершенно никакими. Эти игроки не выходили из-под прессинга, они выползали. Не в оптимальных кондициях после травмы и Нгамалё. Из-за этого на голодном пайке оказался и Тюкавин», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Спартак» находится на пятой строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка.

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