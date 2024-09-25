«Динамо» должно было проиграть». Бубнов — о дерби бело-голубых со «Спартаком»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Динамо». Игра прошла в воскресенье, 22 сентября. Команды поделили очки — 2:2. За «Спартак» голами отметились Манфред Угальде и Эсекьель Барко (с пенальти). В составе «Динамо» дубль оформил Константин Тюкавин.

«По игре «Динамо» должно было проиграть. У команды большие проблемы в обороне из-за того, что в распоряжении главного тренера собраны игроки с разным потенциалом. Не хватило клубу и хорошего опорного полузащитника. Фомин выглядит слабой заменой отсутствовавших футболистов. Он просто не создан, чтобы играть опорника. Даже Александр Кутицкий после выхода на замену выглядел на этой позиции лучше.

Бителло и Карраскаль совершенно не могли выйти из-под прессинга. Отсюда и преимущество «Спартака» в центре поля. Они и в обороне были совершенно никакими. Эти игроки не выходили из-под прессинга, они выползали. Не в оптимальных кондициях после травмы и Нгамалё. Из-за этого на голодном пайке оказался и Тюкавин», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Спартак» находится на пятой строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка.