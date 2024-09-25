Бразильский защитник «Акрона» Витор: у русских футболистов очень высокий уровень

Футболист тольяттинского «Акрона» Пауло Витор высказался об уровне российских игроков.

— Как тебе уровень российских футболистов? Кто-то запомнился по первым турам?

— У русских футболистов очень высокий уровень. Мне запомнился Пиняев, у него хорошее будущее, сильный футболист, который может далеко пойти. В целом все русские футболисты из РПЛ имеют высокую квалификацию, даже чтобы играть в лигах уровнем выше, — приводит слова Витора «Матч ТВ».

За «Акрон» Пауло Витор выступает с лета этого года. Дебютировал за тольяттинскую команду бразилец в матче с «Локомотивом». Ранее в своей профессиональной карьере защитник представлял такие клубы, как «Насьонал» и «Ботафого». В нынешнем сезоне Витор провёл девять матчей с учётом всех соревнований, не отметившись результативными действиями.