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Бразильский защитник «Акрона» Витор: у русских футболистов очень высокий уровень

Бразильский защитник «Акрона» Витор: у русских футболистов очень высокий уровень
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Футболист тольяттинского «Акрона» Пауло Витор высказался об уровне российских игроков.

— Как тебе уровень российских футболистов? Кто-то запомнился по первым турам?
— У русских футболистов очень высокий уровень. Мне запомнился Пиняев, у него хорошее будущее, сильный футболист, который может далеко пойти. В целом все русские футболисты из РПЛ имеют высокую квалификацию, даже чтобы играть в лигах уровнем выше, — приводит слова Витора «Матч ТВ».

За «Акрон» Пауло Витор выступает с лета этого года. Дебютировал за тольяттинскую команду бразилец в матче с «Локомотивом». Ранее в своей профессиональной карьере защитник представлял такие клубы, как «Насьонал» и «Ботафого». В нынешнем сезоне Витор провёл девять матчей с учётом всех соревнований, не отметившись результативными действиями.

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