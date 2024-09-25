В сборной Таджикистана поддержали возвращение России к международным соревнованиям

Пресс-секретарь сборной Таджикистана Фаридун Салиев заявил, что российские клубы и сборные должны участвовать в международных турнирах.

«Конечно, футбол должен быть вне политики. А российские клубы и сборные должны участвовать в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА», — сказал Салиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.