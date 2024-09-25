Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Твенте. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В сборной Таджикистана поддержали возвращение России к международным соревнованиям

В сборной Таджикистана поддержали возвращение России к международным соревнованиям
Комментарии

Пресс-секретарь сборной Таджикистана Фаридун Салиев заявил, что российские клубы и сборные должны участвовать в международных турнирах.

«Конечно, футбол должен быть вне политики. А российские клубы и сборные должны участвовать в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА», — сказал Салиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

Материалы по теме
Алаев рассказал, при каких условиях сборная России может сыграть с легионерами РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android