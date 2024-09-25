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Жирков рассказал, на какое место в РПЛ может претендовать ЦСКА

Жирков рассказал, на какое место в РПЛ может претендовать ЦСКА
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Экс-футболист сборной России Юрий Жирков оценил московский ПФК ЦСКА под руководством Марко Николича. Он считает, что у армейцев во главе с сербом неплохие перспективы — команда оставляет хорошее впечатление. По мнению Жиркова, ЦСКА может претендовать на второе место в чемпионате России.

— Как вам нынешний ЦСКА при Марко Николиче?
— Интересная команда, интересный тренер. Неплохие перспективы. Я не так давно ездил к ним, посмотрел, как они тренируются. Произвело хорошее впечатление.

— На какое место могут претендовать в этом чемпионате?
— После «Зенита», — приводит слова Жиркова интернет-портал «Известия».

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