Жирков рассказал, на какое место в РПЛ может претендовать ЦСКА

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков оценил московский ПФК ЦСКА под руководством Марко Николича. Он считает, что у армейцев во главе с сербом неплохие перспективы — команда оставляет хорошее впечатление. По мнению Жиркова, ЦСКА может претендовать на второе место в чемпионате России.

— Как вам нынешний ЦСКА при Марко Николиче?

— Интересная команда, интересный тренер. Неплохие перспективы. Я не так давно ездил к ним, посмотрел, как они тренируются. Произвело хорошее впечатление.

— На какое место могут претендовать в этом чемпионате?

— После «Зенита», — приводит слова Жиркова интернет-портал «Известия».