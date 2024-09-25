Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Твенте. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РПЛ: фраза Глушенкова о сборной России мне показалась некорректной

Президент РПЛ: фраза Глушенкова о сборной России мне показалась некорректной
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев отреагировал на нашумевшее высказывание нападающего «Зенита» Максима Глушенкова. Ранее игрок заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть за сборную России с соперниками уровня Вьетнама.

«Естественно, я читал слова Глушенкова о сборной. Правда, не знаю, в каком контексте и кому он это говорил, что было до и после. Не буду давать оценку словам Максима, но его фраза мне показалась некорректной. Хочу только одного: чтобы сборная жила, у неё были соперники, и все футболисты с огромным удовольствием ехали играть за национальную команду», — приводит слова Александра Алаева интернет-портал Sport24.

Материалы по теме
Вообще-то Глушенков сказал правду о матчах сборной России. Просто многим она неудобна
Вообще-то Глушенков сказал правду о матчах сборной России. Просто многим она неудобна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android