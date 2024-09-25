Президент РПЛ: фраза Глушенкова о сборной России мне показалась некорректной

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев отреагировал на нашумевшее высказывание нападающего «Зенита» Максима Глушенкова. Ранее игрок заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть за сборную России с соперниками уровня Вьетнама.

«Естественно, я читал слова Глушенкова о сборной. Правда, не знаю, в каком контексте и кому он это говорил, что было до и после. Не буду давать оценку словам Максима, но его фраза мне показалась некорректной. Хочу только одного: чтобы сборная жила, у неё были соперники, и все футболисты с огромным удовольствием ехали играть за национальную команду», — приводит слова Александра Алаева интернет-портал Sport24.