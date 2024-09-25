«Ничего криминального». Жирков оценил скандальные слова Глушенкова

Известный российский экс-футболист Юрий Жирков отреагировал на нашумевшее высказывание нападающего «Зенита» Максима Глушенкова. Ранее игрок заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть за сборную России с соперниками уровня Вьетнама.

«Можно ли считать слова Глушенкова неуважением к сборной? Думаю, что нет. Не вижу здесь ничего криминального. Может быть, сохранилась обида за то, что до этого его в сборную не вызывали. Тем более в итоге этот выезд во Вьетнам закончился тем, что вторую игру отменили. Сколько там человек съездило? 30 футболистов. А сыграли не все, поскольку провели только один матч вместо запланированных двух. А летать туда по 20 часов тяжеловато. Тем более всё равно Глушенков не мог туда полететь и сыграть из-за травмы руки», — приводит слова Жиркова интернет-портал «Известия».