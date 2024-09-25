Глава «Урала» Иванов: пока ещё не понимаем, как играть в Первой лиге

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал, удалось ли команде свыкнуться с понижением в классе. По итогам сезона-2023/2024 «Урал» покинул РПЛ и сейчас выступает в Мелбет Первой лиге.

«Пока нет ещё, не понимаем, как играть в Первой лиге. Сидит у всех в голове, что мы вылетели непонятно как. Ни тренерский штаб, ни я, ни игроки до сих пор не можем приноровиться. Вылет из РПЛ – это не один из самых сложных, а самый сложный момент за мою работу в клубе. Всякие были ситуации, но эта – самая сложная. Сложнейший момент футбольной жизни за 21 год, и это для всех: и для меня, и для клуба», — приводит слова Иванова «Советский спорт».

Отметим, что по результатам 11 матчей «Урал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего «Арсенала» на два очка.