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Роман Широков ответил на вопрос, как сложится чемпионская гонка в РПЛ

Роман Широков ответил на вопрос, как сложится чемпионская гонка в РПЛ
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Бывший футболист ряда российских клубов Роман Широков ответил на вопрос, как сложится чемпионская гонка в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Как сложится чемпионская гонка, на ваш взгляд? «Зенит» всё равно сильнее остальных, или конкуренция возросла?
— Конкуренция, наверное, не возросла, если говорить о мастерстве. Просто команд, которые могут вести борьбу за золото, мешать друг другу, стало больше, чем в прошлом сезоне. Не две, а четыре, скажем. Но всё от «Зенита» зависит. Если он будет каждый матч играть на полную, не выпадут на долгий срок ключевые игроки, тогда он будет стабильно набирать очки, а конкурентам, соответственно, придётся сложнее, — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

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