Хомуха — о Пьяниче в ЦСКА: когда маячит контракт, многие забывают о своих принципах

Бывший российский футболист Дмитрий Хомуха отреагировал на новость, что экс-полузащитник «Барселоны» и «Ювентуса» Миралем Пьянич продолжит карьеру в ПФК ЦСКА.

«Мне сложно оценить переход Пьянича, потому что в последнее время не видел его игры, и тяжело сказать, в каком он состоянии. Трансфер Койта говорит — не всё золото, что блестит. Нужно осторожно относиться к трансферу Пьянича. Вполне вероятно, что повторится история Шюррле и Маркизио, но Миралем — футболист с большим именем и хорошим послужным списком.

Что касается слов Пьянича о сборной России, к сожалению, принципы не у всех на постоянной основе. Когда маячит подписание контракта, то многие забывают о своих принципах. Переход Пьянича в ЦСКА говорит, что у футболиста не было хороших и качественных предложений. Как только оно появилось, он поехал куда угодно», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.