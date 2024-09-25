Гамид Агаларов объяснил, почему мало забивал за «Ахмат»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов рассказал, почему мало забивал за свою предыдущую команду — «Ахмат». Он провёл за грозненцев 56 матчей и отметился всего девятью голами.

«Как оценю период в «Ахмате»? Неплохо. Я пришёл и сразу же показывал неплохую игру, забил гол. Потом пошёл непонятный период, когда я толком не выходил. Но я продолжал тренироваться. За целый год не пропустил ни одной тренировки. Имею в виду, что повреждений не было. Не пропустил ни одной игры. Выходил на поле, где от меня требовалось. Второй год получился скомканным, потому что были небольшие повреждения, которые меня выбивали из строя.

Где голы? Современный футбол заставляет нападающих обороняться, потому что если выпадает даже один игрок, то бывает тяжело всей команде при обороне. В «Ахмате» я стал больше выполнять черновой работы», — приводит слова Агаларова «Матч ТВ».

О переходе Агаларова «Динамо» Махачкала объявило 21 августа. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.