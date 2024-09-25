Экс-защитник «Ливерпуля» Джонсон объяснил, почему Трент может перейти в «Реал»

Бывший футболист «Ливерпуля» Глен Джонсон объяснил, почему защитник «красных» Трент Александер-Арнольд может перейти в мадридский «Реал».

«Если ты становишься частью «Реала», тебе гарантированы трофеи. Это факт. «Ливерпулю» они не гарантированы, но мерсисайдцы могут их выиграть. Для Трента, думаю, не имеет значения финансовая сторона вопроса, потому что таким игрокам всегда платят хорошо. Но что касается трофеев, то в «Реале» у него они будут гарантированно. Болельщикам «Ливерпуля», конечно, хотелось бы, чтобы Александер-Арнольд остался на «Энфилде» и боролся за титулы здесь», — приводит слова Джонсона английское онлайн-издание Liverpool Echo.