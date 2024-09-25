Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Твенте. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-защитник «Ливерпуля» Джонсон объяснил, почему Трент может перейти в «Реал»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джонсон объяснил, почему Трент может перейти в «Реал»
Комментарии

Бывший футболист «Ливерпуля» Глен Джонсон объяснил, почему защитник «красных» Трент Александер-Арнольд может перейти в мадридский «Реал».

«Если ты становишься частью «Реала», тебе гарантированы трофеи. Это факт. «Ливерпулю» они не гарантированы, но мерсисайдцы могут их выиграть. Для Трента, думаю, не имеет значения финансовая сторона вопроса, потому что таким игрокам всегда платят хорошо. Но что касается трофеев, то в «Реале» у него они будут гарантированно. Болельщикам «Ливерпуля», конечно, хотелось бы, чтобы Александер-Арнольд остался на «Энфилде» и боролся за титулы здесь», — приводит слова Джонсона английское онлайн-издание Liverpool Echo.

Материалы по теме
Александер-Арнольд ответил на вопрос о своём будущем в «Ливерпуле»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android