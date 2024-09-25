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«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого вылетел из Кубка Китая, уступив лидеру лиги

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого вылетел из Кубка Китая, уступив лидеру лиги
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Завершился матч 1/2 финала Кубка Китайской футбольной ассоциации, в котором встречались «Шанхай Порт» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким. «Шанхай Порт» одержал победу со счётом 3:2.

В составе хозяев отличились Лео Ситтадини (дважды) и Оскар (с пенальти). За «Шанхай Шэньхуа» голами отметились Сюй Хаоян и Сефас Малеле.

Таким образом, «Шанхай Порт» отправился в финал турнира, где сыграет с «Шаньдун Тайшань». Отметим, что «Шанхай Порт» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Китая, набрав 69 очков за 26 игр. «Шанхай Шэньхуа» занимает второе место, отставая от лидера на два очка.

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