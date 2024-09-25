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Ашветия: Батраков — талантливый пацан, может стать лучше Измайлова и Билялетдинова

Ашветия: Батраков — талантливый пацан, может стать лучше Измайлова и Билялетдинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Михаил Ашветия оценил потенциал 19-летнего футболиста железнодорожников Алексея Батракова. По его мнению, у Батракова есть шанс превзойти Динияра Билялетдинова и Марата Измайлова.

«Он талантливый пацан. Верю, что он может стать лучше, чем Измайлов или Билялетдинов. В первую очередь хорошо для всего футбола, когда появляются такие игроки, как Батраков. Надеюсь, что Алексей станет легендой «Локомотива». В академии клуба ведётся хорошая работа, раз появляются такие игроки», — приводит слова Михаила Ашветии интернет-портал Metaratings.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл девять матчей, в которых оформил 12 результативных действий (семь голов и пять ассистов).

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