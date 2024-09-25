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Александр Медведев подтвердил травму вратаря «Зенита»

Александр Медведев подтвердил травму вратаря «Зенита»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию о травме вратаря петербуржцев Михаила Кержакова.

«Действительно ли Кержаков получил травму? Да, Михаил получил травму на тренировке. Есть ли информация по срокам восстановления? Пока нет», — приводит слова Медведева «Спорт день за днём».

Кержаков в нынешнем сезоне не провёл ни одного официального матча за «Зенит». Голкипер принял участие в товарищеской встрече петербуржцев с «Кайратом» (4:3), отыграв первый тайм. Напомним, контракт Кержакова с «Зенитом» рассчитан до конца нынешнего сезона. В общей сложности Михаил в составе петербургского клуба провёл 138 матчей, в которых пропустил 119 мячей, в 54 играх он оставлял свои ворота «сухими».

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