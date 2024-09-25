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Войцех Щенсны бесплатно переходит в «Барселону» — Relevo

Войцех Щенсны бесплатно переходит в «Барселону» — Relevo
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Бывший вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны бесплатно переходит в «Барселону». Об этом сообщает Relevo.

По сведениям источника, польский вратарь, завершивший карьеру в августе, решил вернуться в футбол после приглашения от каталонского клуба. «Барселона», которая потеряла Марка-Андре тер Штегена до конца сезона из-за тяжёлой травмы, решила подписать 34-летнего поляка на замену немцу.

Щенсны перешёл в «Ювентус» из лондонского «Арсенала» в 2017 году и провёл за туринский клуб 252 матча, выиграв три титула чемпиона Серии А и три Кубка Италии. Летом он стал свободным агентом после ухода из клуба и объявил о завершении карьеры.

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