Президент РПЛ Алаев: я приверженец подхода, когда мы можем обсуждать судей

Президент РПЛ Александр Алаев поделился своим мнением по поводу обсуждения судейства.

«Я приверженец другого подхода, когда мы можем говорить, обсуждать судей. Говорить так, как Павел Пивоваров и другие руководители клубов. Я не поддерживаю, когда это в некорректной форме, но, когда коллеги обсуждают судейство — это такая же часть игры.

И судьи будут говорить, не знаю когда, но это случится, это будет: они будут давать комментарии, давать VAR‑переговоры. Все придут к тому, что это будет частью игры и будет публиковаться, обсуждаться», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне руководители и тренеры ряда клубов РПЛ выступали с публичной критикой судей. Также пресс-службы некоторых клубов («Ростов», «Динамо» Москва) публиковали в социальных сетях шуточные песни, посвящённые судейству в конкретном матче.

Ранее Алаев заявил, что посетит заседание комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по стадионам и безопасности в октябре.