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Президент РПЛ Алаев: я приверженец подхода, когда мы можем обсуждать судей

Президент РПЛ Алаев: я приверженец подхода, когда мы можем обсуждать судей
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Президент РПЛ Александр Алаев поделился своим мнением по поводу обсуждения судейства.

«Я приверженец другого подхода, когда мы можем говорить, обсуждать судей. Говорить так, как Павел Пивоваров и другие руководители клубов. Я не поддерживаю, когда это в некорректной форме, но, когда коллеги обсуждают судейство — это такая же часть игры.

И судьи будут говорить, не знаю когда, но это случится, это будет: они будут давать комментарии, давать VAR‑переговоры. Все придут к тому, что это будет частью игры и будет публиковаться, обсуждаться», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне руководители и тренеры ряда клубов РПЛ выступали с публичной критикой судей. Также пресс-службы некоторых клубов («Ростов», «Динамо» Москва) публиковали в социальных сетях шуточные песни, посвящённые судейству в конкретном матче.

Ранее Алаев заявил, что посетит заседание комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по стадионам и безопасности в октябре.

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