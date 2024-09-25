Юрий Жирков объяснил низкую результативность Фёдора Чалова в ПАОКе

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков объяснил причину низкой результативности форварда греческого ПАОКа Фёдора Чалова.

«Всё-таки Греция для Чалова — новая страна, адаптироваться достаточно тяжело. Можно сказать, что он сейчас поменял всю жизнь. Хорошо, что в клубе есть русские игроки, русский президент. Думаю, со временем всё встанет на свои места», — приводит слова Жиркова «РИА Новости Спорт».

Фёдор Чалов перешёл в ПАОК из ЦСКА 1 августа, подписав трёхлетний контракт. Сумма трансфера оценивается в € 3 млн. На счету нападающего один гол в пяти матчах. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 11 млн.