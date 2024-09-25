Роман Шаронов: Батракову повезло с тренерами

Экс-тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов рассказал о пути Алексея Батракова с тренерским штабом «Локомотива».

«Локомотив» решил развивать своих – это хорошо. Что касается Батракова, то мне много про него рассказывал мой ассистент Румянцев, с которым мы вместе работали в Хабаровске. Одна из тем – тесты на физическую готовность. Батраков занимал последнее место в команде по этому показателю. Но при этом отличался от остальных пониманием игры и работой с мячом. Очень рад, что ему дали возможность и не сломали.

Я сейчас часто вижу, что детей маленького роста убирают из команды из-за недостаточной физической подготовки. Для меня этот нонсенс. Так что Батракову точно повезло с тренерами, которые не отчислили его, а развивали талант. Еще отмечу ментальность – он всегда был командным игроком и капитаном. Сейчас он в правильной команде», — цитирует слова Шаронова «РБ Спорт».

Напомним, 19-летний игрок в текущем сезоне провел девять матчей. На его счету семь мячей и пять голевых передач.