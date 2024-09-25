«Родина» разгромила «Машук-КМВ» в матче Кубка России
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Завершился матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Машук-КМВ» и «Родина». Игра проходила на стадионе «Ессентуки-Арена» в Ессентуках. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Галимов из Екатеринбурга. Матч закончился победой «Родины» со счётом 3:0.
Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2024, среда. 16:00 МСК
Машук-КМВ
Пятигорск
Окончен
0 : 3
Родина
Москва
0:1 Антонов – 17' 0:2 Абдусаламов – 53' 0:3 Кочиев – 60'
Удаления: нет / Кочиев – 90+3'
На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Родины» Илья Антонов. Затем увеличил преимущество московской команды на 53-й минуте нападающий Магомедхабиб Абдусаламов. Довёл счёт до разгромного на 60-й минуте защитник Хетаг Кочиев — 3:0.
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» (2:1).
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