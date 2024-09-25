«Родина» разгромила «Машук-КМВ» в матче Кубка России

Завершился матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Машук-КМВ» и «Родина». Игра проходила на стадионе «Ессентуки-Арена» в Ессентуках. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Галимов из Екатеринбурга. Матч закончился победой «Родины» со счётом 3:0.

На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Родины» Илья Антонов. Затем увеличил преимущество московской команды на 53-й минуте нападающий Магомедхабиб Абдусаламов. Довёл счёт до разгромного на 60-й минуте защитник Хетаг Кочиев — 3:0.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» (2:1).