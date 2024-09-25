Войцех Щенсны прокомментировал слухи о переходе в «Барселону»

Бывший вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны подтвердил информацию, что ведёт переговоры о заключении контракта с «Барселоной».

«Да, я сейчас веду переговоры и рассматриваю переход в «Барсу». Было бы неуважительно, если бы я не рассмотрел этот вариант. «Барса» — один из лучших клубов в мире», – приводит слова поляка журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети.

Щенсны перешёл в «Ювентус» из лондонского «Арсенала» в 2017 году и провёл за туринский клуб 252 матча, выиграв три титула чемпиона Серии А и три Кубка Италии. Летом он стал свободным агентом после ухода из клуба и объявил о завершении карьеры.

Ранее издание Relevo сообщало, что Войцех Щенсны бесплатно перейдёт в «Барселону».