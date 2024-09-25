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Александр Канищев объяснил, за счёт чего решится исход матча «Краснодар» — «Зенит»

Александр Канищев объяснил, за счёт чего решится исход матча «Краснодар» — «Зенит»
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Футбольный эксперт Александр Канищев рассказал, за счёт чего решится исход матча 10-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит».

«Есть все предпосылки к тому, что «Краснодар» окажет очень серьёзное сопротивление «Зениту». Но априори фаворитом в этом матче является «Зенит». При этом результат игры будет зависеть от многих факторов: удачи, самоотдачи, составов команд и состояния игроков. Думаю, что игра будет равной и очень интересной», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч 10-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» состоится 28 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск.

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