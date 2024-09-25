Моуринью объяснил, почему не пришёл на пресс-конференцию после поражения от «Галатасарая»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью пояснил, почему он не явился на пресс-конференцию к журналистам после поражения в матче с «Галатасараем».

«За свою 24-летнюю карьеру я никогда не избегал пресс-конференций. Я никогда не боялся журналистов и их вопросов. Тренер гостей выступает первым, чтобы быстрее освободиться, это нормально. Но всему есть предел! Я прождал 70 минут и даже после этого не смог выйти, потому что его (Окана Бурука. – Прим. «Чемпионата») пресс-конференция продолжалась. Я не могу ждать своей очереди на пресс-конференции 70, 75 или 80 минут.

После него ты ждёшь 15 минут, полчаса. Но 70 минут? Извините, но это неуважение! Если кто-то и почувствовал неуважение, так это я», — приводит слова Моуринью издание Goal.

Напомним, игра завершилась со счётом 1:3 в пользу подопечных Окана Бурука. «Галатасарай» возглавляет турнирную таблицу Турецкой лиги, «Фенербахче» идёт на втором месте.