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Рахимич: говорил Пьяничу, что ЦСКА лучше, чем «Барселона» или «Ювентус»

Рахимич: говорил Пьяничу, что ЦСКА лучше, чем «Барселона» или «Ювентус»
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Экс-игрок ЦСКА Элвир Рахимич прокомментировал предстоящий переход полузащитника Миралема Пьянича в московский клуб.

«Конечно, Пьянич усилит ЦСКА! Очень рад, что переходит туда! Он поможет клубу выйти на новый уровень и добиться целей, которые они ставят перед собой. Он мне первым позвонил по поводу этого предложения, потому что я долго играл в ЦСКА и жил в Москве. Говорил ему, что здесь лучше, чем «Барселона» или «Ювентус»! Я сказал ему, что это самый большой клуб в России. Про Москву вообще буду молчать, так как это лучший город в мире!» – приводит слова Рахимича «ВсеПроСпорт».

34-летний Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. В мае Миралем объявил о завершении карьеры в национальной команде. В составе «Ювентуса» босниец четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и стал финалистом Лиги чемпионов.

Ранее Пьянич рассказал, что успешно пошёл медицинское освидетельствование перед переходом в ПФК ЦСКА.

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