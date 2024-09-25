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Канищев: Пьянич закрыл глаза на все факторы, связанные с Россией. Это коммерческий интерес

Канищев: Пьянич закрыл глаза на все факторы, связанные с Россией. Это коммерческий интерес
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Футбольный эксперт Александр Канищев прокомментировал возможный переход экс-полузащитника «Ювентуса» и «Барселоны» Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Переход Пьянича в ЦСКА поднимет качество армейцев и российского чемпионата. Самое главное, чтобы он приехал сюда играть, а не доигрывать. Важно, с каким настроем он приезжает — заработать или показывать свой уровень. Если он в самом деле будет играть, то станет хорошим подспорьем для ЦСКА.

Каждый имеет своё личное мнение на ту ситуацию, которая происходит в любой стране. Два года назад у Пьянича было одно мнение о сборной России, сейчас оно может поменяться, или он подстроился под ситуацию, потому что ему так выгоднее. А может, он приехал подзаработать, закрыв глаза на все факторы, которые связаны с Россией. Это чисто коммерческий интерес», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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