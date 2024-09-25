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Пол Скоулз заявил, что разочарован стартом сезона у «Арсенала»

Пол Скоулз заявил, что разочарован стартом сезона у «Арсенала»
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз заявил, что оказался разочарован игрой «Арсенала» на старте текущего сезона Английской лиги.

«Арсенал» должен наконец одержать победу над «Манчестер Сити» на выезде. Им это почти удалось, они проявили большие усилия. В начале сезона я надеялся, что «Арсенал» сможет выиграть лигу, но я немного разочарован их стартом.

В этом сезоне «Арсенал» плохо атакует. В прошлом сезоне много говорили о необходимости подписать нападающего, но, если смотреть на количество забитых голов, можно было подумать, что это не так уж необходимо. Однако после пяти или шести матчей складывается впечатление, что «Арсенал» сталкивается с трудностями – у них что-то не получается», — сказал Скоулз в эфире The Overlap.

Напомним, сейчас «Арсенал» располагается лишь на четвёртом месте турнирной таблицы АПЛ. Клубу удалось набрать 11 очков в пяти матчах.

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