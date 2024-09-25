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Ашветия — о возможном чемпионстве «Локомотива»: финансы и тренер — преимущество «Зенита»

Ашветия — о возможном чемпионстве «Локомотива»: финансы и тренер — преимущество «Зенита»
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Экс-игрок московского «Локомотива» Михаил Ашветия оценил выступление красно-зелёных в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Летом ожидались слабые результаты из-за ухода лидеров, но мы видим, как себя проявляет молодёжь. Надеюсь, что этот курс руководства и тренера поможет дальше достигать результата, но с «Зенитом» будет тяжело тягаться.

Финансы и главный тренер — главное преимущество петербуржцев. Финансы всегда решают, а когда клубом руководит такой опытный человек, как [Сергей] Семак, это большой плюс. С таким количеством легионеров собрать единый костяк дано не каждому тренеру», — приводит слова Ашветии Metaratings.

После 9-го тура чемпионата России «Локомотив» занимает третью строчку, набрав 21 очко. В следующем туре железнодорожники проведут встречу со «Спартаком». Матч начнётся 28 сентября, начало — в 16:30 мск.

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