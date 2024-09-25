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Экс-игрок «Локомотива» Фернандеш объявил о завершении карьеры

Экс-игрок «Локомотива» Фернандеш объявил о завершении карьеры
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Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш, ранее выступавший в составе московского «Локомотива», объявил о завершении карьеры.

«У меня всё хорошо. Я завершил карьеру. Что касается моего будущего, я не планирую связывать свою жизнь с футболом. Некоторые из моих лучших моментов в карьере были в России. Так что я могу только поблагодарить болельщиков и клубы, в которых я играл», — приводит слова Фернандеша Odds.ru.

Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2015 по 2019 год. Вместе с железнодорожниками португальский хавбек становился чемпионом России и трёхкратным обладателем Кубка страны.

Сейчас Фернандешу 38 лет. Он также выступал за английские «Портсмут» и «Эвертон», португальскую «Бенфику», испанскую «Валенсию», турецкий «Бешикташ» и «Краснодар».

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