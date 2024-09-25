«Урал» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче Кубка России
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Сегодня, 25 сентября, прошёл матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором сыграли «Урал» (Екатеринбург) и «СКА-Хабаровск». Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Александр Машлякевич. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу екатеринбургского клуба.
Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Мосин – 8'
Автором единственного гола стал Егор Мосин. Защитник хозяев отличился на шестой минуте игры.
Нвпомним, действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.
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